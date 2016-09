Jan Smit zegt concert af na val van trap

VOLENDAM - Jan Smit heeft een hersenschudding opgelopen door een val van een trap in zijn huis in Volendam. Hij moet voorlopig rust houden. Een optreden zaterdagavond in Kerkrade, dat deel uitmaakt van de serie Elfstedenconcerten, gaat niet door. Dat heeft het management van de dertigjarige zanger vrijdag laten weten.

Door ANP - 30-9-2016, 22:21 (Update 30-9-2016, 22:21)

,,Jan barst van de hoofdpijn en moet op advies van zijn huisarts sowieso het hele weekend plat liggen.'' Het management verwacht dat een concert in Apeldoorn, volgende week, wel gewoon doorgaat.