Doden bij aanrijding op A2 bij Best

BEST - Een ernstig ongeval met twee voertuigen op de A2 bij Best vrijdagavond laat heeft aan twee mensen het leven gekost. De politie vermoedt dat een van de doden een spookrijder was. Het andere dodelijke slachtoffer zat in het andere betrokken voertuig. Daarin zaten nog twee inzittenden, die er beide ernstig aan toe zijn.

Door ANP - 1-10-2016, 0:30 (Update 1-10-2016, 0:30)

Politie, brandweer en ambulances zijn op de plaats van het ongeluk. De snelweg is in de richting Tilburg volledig afgesloten.