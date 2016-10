Politie schiet man in voet

ROTTERDAM - Agenten hebben in de nacht van vrijdag op zaterdag in Rotterdam een 24-jarige man uit die stad in zijn voet geschoten. Na een melding gingen agenten naar een café waar drie mannen een klant zouden hebben mishandeld. Omdat het vermoeden bestond dat ze een vuurwapen bij zich hadden, werd het drietal gecontroleerd. Bij die controle zette een van hen het op een lopen. Hierop schoot een agent de man in zijn voet.

Door ANP - 1-10-2016, 17:18 (Update 1-10-2016, 17:18)

Hij moest naar een ziekenhuis voor behandeling. De gewonde verdachte is aangehouden. De 28-jarige zus van de verdachte is ook aangehouden voor het onafgebroken uitschelden van agenten op de plek waar de politie onderzoek deed.