Zware explosieven in Vlaardingen gevonden

VLAARDINGEN - In een garagebox aan de Planciusstraat in Vlaardingen zijn zaterdag zware explosieven en scherpe munitie gevonden. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie moest er aan te pas komen om de explosieven onschadelijk te maken.

Door ANP - 1-10-2016, 18:48 (Update 1-10-2016, 18:48)

Een politiewoordvoerster meldde dat de vondst onderdeel is van een lopend Haags politie-onderzoek. In dat onderzoek werden vrijdag al vier personen aangehouden uit Hoek van Holland en Vlaardingen. In twee woningen van de verdachten werden ook drugs en geld aangetroffen. Daarnaast werd er ook drugs in enkele auto’s van de verdachten gevonden.

De garagebox was eigendom van een van de verdachten.