Drie gewonden na uitslaande brand in Drachten

DRACHTEN - Bij een uitslaande brand in een appartementencomplex in Drachten zijn zaterdagavond drie mensen gewond geraakt. Ze zijn met ademhalingsproblemen overgebracht naar het ziekenhuis. Het flatgebouw is in zijn geheel ontruimd vanwege rookvorming. De brandweer heeft de brand inmiddels onder controle.

Door ANP - 2-10-2016, 0:31 (Update 2-10-2016, 0:31)

De brandweer rukte groot uit nadat er brand was uitgebroken op de derde etage van het flatgebouw. Hoewel de brand snel onder controle was, meldde de brandweer dat tenminste vijf woningen onbewoonbaar zijn wegens rook- en waterschade. De bewoners van de 24 ontruimde appartementen zijn opgevangen in een bedrijfskantine in de buurt.