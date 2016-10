Laatste jaren meer meldingen dierenleed

RIJSWIJK - Het aantal meldingen over dierenleed is sinds de introductie van de dierenpolitie en meldpunt 144 fors toegenomen. In het eerste jaar na de introductie steeg het aantal meldingen met 38 procent, van 46.000 in 2011 naar 64.000 in 2012. Daarna schommelde het aantal registraties tot 2016 rond de 65.000 per jaar.

Door ANP - 2-10-2016, 7:14 (Update 2-10-2016, 7:14)

Dat becijferde Bureau Beke in een onderzoeksrapport in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van het ministerie van Veiligheid en Justitie. De stijging is niet alleen merkbaar bij de politie, maar tegelijkertijd ook bij het Openbaar Ministerie (OM). Tussen 2012 en 2014 nam daar het aantal zaken over dierenleed met 20 procent toe. Strafrechtelijk worden de zaken afgedaan met een geldboete of taakstraf. Een op de drie zaken wordt geseponeerd.

De politie in de verschillende regio's hebben niet altijd dezelfde aandacht voor dierenwelzijn, constateert Beke. Het gaat hierbij niet meer om de dierenpolitie, waarvan er eerst vijfhonderd waren. Het gaat nu om 180 politiemensen met dierenwelzijn als taakaccent. ,,Omdat de politie een onmisbare schakel vormt in het signaleren van dierenleed en het aanpakken daarvan, is het van belang dat de politie de kennis over dierenwelzijn kan onderhouden''.

Het rapport komt op het moment dat de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming dertig jaar bestaat. De belangrijkste verandering in dertig jaar is volgens inspecteur Ed Webers dat ze sinds 2008 de mogelijkheid hebben bestuursrechtelijk te handhaven. ,,Dat houdt in dat we daadwerkelijk kunnen doorpakken als wij misstanden constateren. Als een eigenaar niet zorgt voor verbeteringen, kunnen wij die dwingend opleggen, zelfs op kosten van de eigenaar’’, aldus Webers.