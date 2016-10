Buschauffeur mishandeld wegens eindbestemming

ANP Buschauffeur mishandeld wegens eindbestemming

LEMMER - Twee mannen hebben zaterdagavond in Lemmer (Friesland) een 52-jarige buschauffeur mishandeld. De reden: de bus had niet de eindbestemming waar zij naar toe wilden.

Door ANP - 2-10-2016, 11:22 (Update 2-10-2016, 11:22)

Het duo zei tegen de chauffeur dat ze naar Groningen wilden. Toen de bestuurder van de bus vertelde een ander eindpunt te hebben werd hij bespuugd en geslagen.

De chauffeur kon het tweetal met moeite uit de bus werken en waarschuwde de politie. Die hield het tweetal even later elders in Lemmer aan.