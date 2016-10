ChristenUnie en PvdA: erken gebarentaal

DEN HAAG - De Nederlandse Gebarentaal moet worden erkend als officiële taal. ChristenUnie en PvdA dienen hier maandag een wetsvoorstel voor in.

Volgens de partijen is erkenning nodig omdat ruim 15.000 Nederlanders gebarentaal gebruiken. Met de erkenning, vergelijkbaar met die van het Fries, moet bijvoorbeeld de overheid gebarentaal gaan toepassen.

Tweede Kamerleden Roelof van Laar (PvdA) en Carla Dik-Faber (ChristenUnie) willen bijvoorbeeld dat een gebarentolk aanwezig is bij de wekelijkse persconferentie van de premier. Ook moet er een adviescommissie voor de Nederlandse Gebarentaal komen.

,,Voor doven is gebarentaal hun moedertaal, net zoals het Nederlands dat voor mij is. Door hun taal te erkennen en de positie van doven te versterken, kunnen zij volwaardig meedoen in de samenleving'', aldus Dik-Faber.

Volgens PvdA'er Van Laar ,,zien veel doven de erkenning van de Nederlandse Gebarentaal als een erkenning van hun zijn. Dat is de reden dat ik heel snel officiële erkenning wil.''

De partijen willen het wetsvoorstel al voor de verkiezingen in de Tweede Kamer behandelen. Het idee om gebarentaal te erkennen is niet nieuw, in 2010 riep de ChristenUnie hier ook al toe op.