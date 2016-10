ING schrapt duizenden banen

AMSTERDAM - ING schrapt de komende vijf jaar 7000 banen, hoofdzakelijk in Nederland en België. In Nederland gaat het om 2300 voltijdsbanen, in België om 3500 banen. Van de 7000 banen die vervallen, komen er 950 van externe medewerkers, maakte ING maandag bekend.

Door ANP - 3-10-2016, 7:37 (Update 3-10-2016, 8:19)

De ingreep moet een jaarlijkse kostenbesparing van 900 miljoen euro opleveren in 2021. Daarnaast investeert ING tot 2021 zo'n 800 miljoen euro in een verdere overgang naar onlinebankieren.

Bij ING werken meer dan 52.000 mensen, van wie ruim 14.800 in Nederland en meer dan 8100 in België. In België worden de filialen van ING en Record Bank samengevoegd. De stappen zijn volgens topman Ralph Hamers nodig om, bij ultra-lage rentestanden en strenge kapitaaleisen, blijvend te kunnen investeren in digitalisering.

ING neemt voor de reorganisatie een voorziening van circa 1,1 miljard euro.