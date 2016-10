ING snijdt hard in personeelsbestand

AMSTERDAM - ING snijdt fors in zijn personeelsbestand. In Nederland vervallen 2300 voltijdsbanen, in België 3500 banen. Daarbij neemt ING in ons land ook afscheid van 950 extern ingehuurde krachten, voornamelijk IT-ers. In totaal worden zo'n 7000 medewerkers getroffen door de reorganisatie.

Door ANP - 3-10-2016, 7:37 (Update 3-10-2016, 10:21)

De ingreep moet een jaarlijkse kostenbesparing van 900 miljoen euro opleveren in 2021. Daarnaast investeert de bank tot 2021 zo'n 800 miljoen euro in een verdere overgang naar onlinebankieren. Dat is bijvoorbeeld nodig omdat steeds meer klanten bankieren bij ING via mobiele apparaten.

Digitale transformatie kost helaas banen, stelt het financiële concern. Bij ING werken meer dan 52.000 mensen, van wie ruim 14.800 in Nederland en meer dan 8100 in België. In België worden de filialen van ING en Record Bank samengevoegd. Nederland en België gaan verder gebruikmaken van een digitaal platform voor alle gecombineerde activiteiten.

Staffuncties

Bij welke onderdelen en afdelingen de banen verdwijnen, is nog niet precies duidelijk. In Nederland worden in elk geval onder meer staffuncties onder de loep genomen. Ook zullen er bij de bankfilialen, waar steeds minder mensen langskomen, banen vervallen.

De stappen zijn volgens topman Ralph Hamers nodig om, bij ultra-lage rentestanden, strenge kapitaaleisen en aanhoudende onzekerheid over regelgeving, blijvend te kunnen investeren in digitalisering. Hij merkte daarbij op dat ,,het dak moet worden gerepareerd als de zon schijnt''. Hamers benadrukte dat bij de reorganisatie sprake is van een ,,bruto-aantal''. ,,We nemen ook mensen aan wanneer en waar dat nodig is'', zo zei hij.