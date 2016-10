Reeks arrestaties voor berovingen

CAPELLE AAN DEN IJSSEL - De politie heeft negen mannen en vrouwen aangehouden die de Hovenbuurt in Capelle aan den IJssel maanden hebben geterroriseerd. Ze zouden zich schuldig hebben gemaakt aan berovingen, woningovervallen en openlijke geweldplegingen.

Door ANP - 3-10-2016, 13:28 (Update 3-10-2016, 13:28)

De verdachten, twee vrouwen en zeven mannen, zijn tussen de 17 en 24 jaar oud en wonen zelf ook in en rondom de Hovenbuurt. Volgens de politie werden de misdrijven niet in georganiseerd verband gepleegd. In totaal zouden de verdachten verantwoordelijk zijn voor negen straatroven, een woningoverval, twee gevallen van openlijke geweldpleging en een aantal diefstallen.

Een politieteam deed sinds juli onderzoek naar de misdrijven. De verdachten werden de afgelopen weken aangehouden. Vijf van hen zitten in voorlopige hechtenis. De andere vier moeten later voor de rechter komen.

,,Het gedrag van de verdachten had een grote impact op de veiligheidsbeleving van de bewoners in de wijk'', aldus wijkagent Raoul Poppelaars. ,,Als politie hebben we dan ook alles op alles gezet om deze problematiek aan te pakken.''