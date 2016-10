Vader in de cel voor doden baby van 8 maanden

ANP Vader in de cel voor doden baby van 8 maanden

ARNHEM - Raul O. moet drie jaar en tien maanden de cel in voor de zware mishandeling en verwaarlozing van zijn acht maanden oude zoontje Jairo. Het kind overleefde de mishandelingen niet. De vader gaat in beroep tegen zijn veroordeling, liet zijn raadsvrouw maandag weten.

Door ANP - 3-10-2016, 13:36 (Update 3-10-2016, 13:36)

De moeder van Jairo, Ellen van G,. werd maandagmorgen door de rechter in Arnhem vrijgesproken van mishandeling van haar kind.

Baby Jairo overleed in augustus 2010 in het ziekenhuis aan een ontsteking na een darmperforatie. Dat letsel kon volgens artsen alleen zijn ontstaan door een harde stomp in de buik van de baby. Na de dood bleek dat het kind ook een gebroken beentje en gebroken ribben had. De baby brak eerder al zijn andere been en had regelmatig blauwe plekken en kneuzingen.

Ongelukjes

Het Openbaar Ministerie eiste vier jaar celstraf tegen de 26-jarige vader. De man was vaak alleen thuis met zijn kind. Hij ontkent dat hij het jongetje heeft mishandeld. Volgens hem raakte het kind gewond door ongelukjes. De rechter gelooft dat niet ,,gezien de hoeveelheid en de regelmatige terugkeer van het letsel, waaronder twee gebroken beentjes in relatief korte tijd''.

Het OM vond dat de 26-jarige moeder ook een jaar celstraf, waarvan een halfjaar voorwaardelijk, verdiende, omdat zij niets zou hebben gedaan om haar baby te beschermen. Maar de rechter vindt dat daarvoor onvoldoende bewijs is gevonden.

De rechtbank heeft er rekening mee gehouden dat de zaak zo lang heeft voortgesleept. In eerste instantie verwierp de rechtbank de zaak omdat het OM en de politie fouten hadden gemaakt. Het gerechtshof besloot later dat er toch een oordeel moest komen.