ANP Vanaf dit jaar minder 'giftreinen’

DEN HAAG - Er gaan dit jaar minder treinwagons met gevaarlijke stoffen over de omleidingsroutes voor de Betuweroute. Vervoerders gaan andere routes kiezen, zo hebben zij maandag afgesproken in overleg met gemeenten en staatssecretaris Sharon Dijksma (Infrastructuur en Milieu).

Door ANP - 3-10-2016, 15:21 (Update 3-10-2016, 15:21)

In mei werd duidelijk dat er via de Brabant- en Bentheimroute te veel 'giftreinen’ door de provincies Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel rijden. Een deel van die drukte komt omdat de Betuweroute minder beschikbaar is vanwege werkzaamheden in Duitsland.

Dijksma meldt maandag dat er vanaf dit jaar 3200 treinwagons met gevaarlijke stoffen minder door de provincies zullen gaan. 1800 treinwagons minder via de Brabantroute en 1450 wagons met vooral gas minder op de Bentheimroute waardoor vooral Amersfoort en Apeldoorn worden ontzien.