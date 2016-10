Steeds meer buitenlandse toeristen naar musea

DEN HAAG - Nederlandse musea trekken steeds meer buitenlandse toeristen. Vorig jaar kwam ruim een kwart van de bezoekers (28 procent) uit een ander land, meldden het CBS en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed dinsdag. In 2009 was dat nog een op de zes. In totaal brachten vorig jaar ruim 33 miljoen mensen een bezoek aan een van de 685 musea in ons land.

Door ANP - 4-10-2016, 2:22 (Update 4-10-2016, 2:22)

Musea voor beeldende kunst waren het populairst (12,4 miljoen bezoekers), gevolgd door historische musea (11,2 miljoen bezoekers). Van alle museumbezoekers was 12 procent jonger dan dertien jaar.

Uit de cijfers blijkt verder dat de middelgrote musea het financieel moeilijk hadden in 2015. Twee derde eindigde in de rode cijfers. De meest grote en meest kleine musea wisten zich goed te redden en sloten het jaar met positieve resultaten af. Bijna de helft van de inkomsten van musea kwam vorig jaar van de overheid (449 miljoen euro). Deze subsidies zijn nog altijd hun belangrijkste inkomstenbron. Overigens was in 2009 nog 63 procent van de inkomsten toe te schrijven aan subsidies.