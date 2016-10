Onvrede bij patiënten over gesprek met arts

DEN HAAG - Veel patiënten hebben niet het gevoel dat ze een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan het gesprek met hun arts in het ziekenhuis. Dat blijkt uit onderzoek van de Patiëntenfederatie onder ruim 4600 mensen.

4-10-2016

In totaal vier op de tien patiënten hebben geen goed gevoel over het gesprek. Patiënten geven aan dat artsen vaak wel meerdere behandelopties voorleggen, maar vijftien op de honderd patiënten voelen zich te weinig betrokken bij de uiteindelijke beslissing over hun behandeling.

De Patiëntenfederatie Nederland en de Federatie Medisch Specialisten beginnen daarom samen met Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) de campagne 'Betere Zorg begint met een goed gesprek’. Het doel is om artsen en patiënten nog bewuster te maken van het belang van samen beslissen over de meest geschikte behandeling.

Eenrichtingsverkeer

,,Het is nog te vaak een eenrichtingsverkeer in de communicatie tussen arts en patiënt. Juist de situatie van de patiënt is van belang om samen een goede beslissing te kunnen nemen'', zegt directeur Dianda Veldman van de Patiëntenfederatie

Volgens Marcel Daniëls, voorzitter Raad Kwaliteit van de Federatie Medisch Specialisten en cardioloog, moet de campagne bijdragen aan een grotere bewustwording bij artsen én patiënten. Daarbij gaat het om het besef dat de medische kennis van de arts en de persoonlijke context van de patiënt even belangrijk zijn om samen tot een goede beslissing te komen.

Minister Edith Schippers (Volksgezondheid) geeft dinsdagmiddag samen met schrijver Bart Chabot, die ambassadeur is van de campagne, het startsein met een oproep aan alle patiënten, artsen en ziekenhuizen om mee te doen.