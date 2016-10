Koningin Máxima naar geboorteland Argentinië

DEN HAAG - Koningin Máxima gaat volgende week twee dagen naar haar geboorteland Argentinië. Ze bezoekt het land dinsdag en woensdag en zal praten met onder anderen de president en ministers over betere toegang tot financiële diensten voor de bevolking.

4-10-2016

Máxima zal volgens de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) president Mauricio Macri en de minister van Buitenlandse Zaken, Susana Malcorra en de minister van Financiën, Alfonso Prat-Gay ontmoeten. De koningin zal ook een toespraak houden voor studenten economie en politicologie over het belang van goede aansluiting bij de officiële financiële infrastructuur.

Máxima bezoekt het land in haar functie van, zoals dat officieel heet, speciale pleitbezorger van de VN secretaris-generaal voor inclusieve financiering voor ontwikkeling. In die functie zet ze zich in om financiële diensten voor iedereen - met inbegrip van de lagere-inkomensgroepen en kleine en middelgrote bedrijven - toegankelijk te maken.

Contanten

Volgens de Wereld Bank Groep heeft de helft van de volwassenen in Argentinië een bank- of spaarrekening. Veel geldtransacties worden nog in contanten gedaan. Kleine ondernemers die hun bedrijfje willen uitbreiden hebben vaak moeite met het krijgen van een lening. Dat komt deels omdat zij hun inkomsten contant ontvangen en deze inkomsten slecht geregistreerd zijn. Dit bemoeilijkt de beoordeling voor de kredietwaardigheid, stelt de RVD in een persbericht.

Máxima bezocht Argentinië al eerder met betrekking tot dit onderwerp. In april 2008 bezocht zij Buenos Aires als lid van de VN-Adviseursgroep voor een Toegankelijke Financiële sector. In december 2005 bracht zij als lid van de VN-groep van Adviseurs voor het Internationale Jaar van Microkrediet een werkbezoek aan Argentinië.