Van Dam: kippenslachterijen moeten beter doen

ANP Van Dam: kippenslachterijen moeten beter doen

DEN HAAG - Pluimveeslachterijen lappen de regels nog steeds te vaak aan hun laars. ,,De naleving is verbeterd, maar nog niet perfect", zei staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken dinsdag op vragen van de SP in de Tweede Kamer over misstanden in de sector.

Door ANP - 4-10-2016, 15:20 (Update 4-10-2016, 15:21)

Tussen 2011 en 2015 hebben de pluimveeslachterijen onvoldoende hun verantwoordelijkheid genomen, verklaarde de bewindsman. Dat leidt tot onder meer onhygiënische toestanden. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) trad volgens hem in die jaren ook ,,niet krachtig genoeg op''.

Daarop is besloten de handhaving door de NVWA te verbeteren. Er wordt sinds vorig jaar veel meer geïnspecteerd en strenger opgetreden door de toezichthouder. De pluimveeslachterijen leven de regels nu beter na, maar het moet nog beter, aldus de staatssecretaris.

Bedrijven die zich niet aan de regels houden mogen minder kippen per uur slachten of kunnen zelfs tijdelijk stilgelegd worden, aldus Van Dam. Begin volgend jaar laat hij de Kamer weten wat de resultaten zijn van de verbeterde handhaving door de NVWA.