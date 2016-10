Dode door vorkheftruckongeval Efteling

ANP Dode door vorkheftruckongeval Efteling

KAATSHEUVEL - Bij de opbouw van een winterse attractie in de Efteling, het zogeheten IJspaleis, is dinsdag een man omgekomen. Het gaat om een 37-jarige man uit Kessel. De man is vermoedelijk onder de vorken van de heftruck terechtgekomen, aldus de politie.

Door ANP - 4-10-2016, 18:08 (Update 4-10-2016, 20:51)

Volgens een woordvoerster van de Efteling gaat het om een medewerker van een externe partij die werkte aan de opbouw van het IJspaleis. De man overleed ter plaatse.

Het ongeval deed zich voor op een afgesloten bouwterrein. Volgens de politie hebben bezoekers van de Efteling hebben het ongeval daardoor niet zien gebeuren. Wel zijn hulpdiensten ter plekke geweest, dat was wel zichtbaar voor de bezoekers.

Collega's van het slachtoffers worden bijgestaan door Slachtofferhulp. Een man raakte bij het ongeval gewond aan een been.