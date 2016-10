Steeds meer bejaarden op de weg

DEN HAAG - Steeds meer 75-plussers hebben een rijbewijs. Dat komt deels doordat er steeds meer ouderen in Nederland zijn, maar ook binnen die groep zijn er meer mensen met een rijbewijs. Begin dit jaar had 49 procent van de 75-plussers een rijbewijs. Twee jaar geleden was dat 45 procent.

Door ANP - 6-10-2016, 2:26 (Update 6-10-2016, 2:26)

Dat betekent dat er ongeveer 645.000 mensen van 75 en ouder een rijbewijs hebben, blijkt donderdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Driekwart van hen heeft minstens één auto. Bijna 8 procent van de 75-plussers heeft een motorrijbewijs.