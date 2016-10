Meer dyslexie bij kinderen gesignaleerd

ANP Meer dyslexie bij kinderen gesignaleerd

DEN HAAG - Er zijn iets meer kinderen die volgens hun ouders of verzorgers dyslexie ofwel woordblindheid hebben. In de periode 2001 - 2009 was dat 6 procent van de leeftijdsgroep van 7 tot 12 jaar. De laatste zeven jaar is het 8 procent.

Door ANP - 6-10-2016, 2:28 (Update 6-10-2016, 2:28)

Dat concludeert het Centraal Bureau voor de Statistiek uit een enquête. Het vermoeden bestaat dat ouders en verzorgers eerder een vermoeden krijgen door de grotere bekendheid van het probleem.

Er worden ook meer kinderen voor het euvel behandeld.Tussen 2001 en 2009 was 27 procent van de kinderen met dyslexie onder behandeling, vanaf 2009 43 procent. De toename houdt gelijke tred met de vergoeding voor dyslexiezorg.