ANP Bussemaker wil meer samenwerking hbo en mbo

DEN HAAG - Onderwijsminister Jet Bussemaker wil dat hogescholen ,,nog meer de samenwerking opzoeken'' met mbo's om de doorstroom van studenten naar het hbo te verbeteren. Dat zei ze donderdagmorgen in reactie op een publicatie van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

Door ANP - 6-10-2016, 11:43 (Update 6-10-2016, 11:43)

Daaruit bleek dat leerlingen in het hoger beroepsonderwijs er langer over doen om hun diploma te halen dan vroeger, terwijl studenten in het wetenschappelijk onderwijs juist beter opschieten dan in het verleden. Mbo'ers die instromen in het hbo hebben het nog eens extra moeilijk, degenen van niet-westerse afkomst helemaal.

In het hbo worden de studenten aan het eind strenger beoordeeld. Daardoor halen studenten vaak minder snel hun getuigschrift. Aan de universiteiten halen aanzienlijk meer studenten een diploma na vier jaar. Dat komt doordat ze meer aan bepaalde eisen moeten voldoen.

Studievaardigheden

,,De overstap van mbo naar hbo blijkt voor veel studenten een te grote stap, terwijl het juist van belang is dat iedereen die het wil en kan moet kunnen doorstuderen aan het hbo. Dit rapport bevestigt dat het van groot belang is om hier actief en gezamenlijk, met mbo en hbo, op in te zetten'', vindt Bussemaker.

Recent maakte ze onder meer 7,5 miljoen euro vrij voor studenten om met plannen te komen om juist doorstroom van mbo naar hbo te verbeteren.

Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) is ook bezorgd over het hbo. ,,Het is van groot belang dat in het eerste jaar van het hbo meer ruimte komt voor het leren van studievaardigheden, zoals zelfstandigheid en het vermogen te plannen. Daar hebben zowel hogeschool als student later profijt van'', zegt voorzitter Jan Sinnige.