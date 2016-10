60.000 kippen dood na brand Waddinxveen

WADDINXVEEN - Bij een grote brand in vier kippenschuren in Waddinxveen zijn donderdagochtend 60.000 kippen om het leven gekomen. De rookwolken waren in de wijde omtrek te zien.

Door ANP - 6-10-2016, 12:44 (Update 6-10-2016, 12:44)

De brandweer rukte met met groot materieel uit om de vuurzee te bestrijden en kon voorkomen dat een nabijgelegen woonhuis in vlammen opging.

De politie gaat niet uit van opzet. De oorzaak van de brand moet duidelijk worden na onderzoek, zei een woordvoerder van de veiligheidsregio.