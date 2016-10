2 miljoen euro in dak van ziekenauto

ANP 2 miljoen euro in dak van ziekenauto

ALMERE - Op een kade in Vlissingen hebben politie en FIOD 2 miljoen euro ontdekt in een ambulance. Het geld was verstopt in het dak van de ziekenauto die samen met een nieuwe Jaguar zou worden verscheept naar Suriname. Een 44-jarige verdachte is in zijn woning in Almere aangehouden op verdenking van witwassen.

Door ANP - 6-10-2016, 16:30 (Update 6-10-2016, 16:30)

,,Het autobedrijf dat het transport zou uitvoeren, biedt op zijn website dure auto’s te koop aan, maar geeft geen omzet op aan de Belastingdienst'', aldus de opsporingsdienst FIOD donderdag. De verdachte is dinsdag al opgepakt. Ook een loods en de woning van de Almeerder zijn doorzocht.