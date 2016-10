Helikopters mogelijk toch langer in Mali

DEN HAAG - De Nederlandse bijdrage aan de VN-missie Minusma in Mali wordt met een jaar verlengd. Het kabinet gaat hier vrijdag mee akkoord, meldden ingewijden aan het ANP. Tussen de tweehonderd en driehonderd militairen blijven in het Noordwest-Afrikaanse land.

Door ANP - 6-10-2016, 17:06 (Update 6-10-2016, 17:06)

Aanvankelijk was het plan om de zeven Nederlandse helikopters (vier Apache gevechtshelikopters en drie Chinook transporthelikopters) aan het eind van 2016 terug te halen. Maar vermoedelijk blijven ze een paar maanden langer om de Verenigde Naties tijd te gunnen om de vervanging goed te regelen.

Duitsland en Canada worden genoemd als kandidaten om helikopters voor deze missie te leveren als Nederland stopt. Voor het kabinet is het cruciaal dat de helikopters worden vervangen. Geen missie zonder helikopters, stelt een bron. Op dit moment zijn nog zo'n 375 Nederlandse militairen in Mali. De meesten zijn gelegerd in het noordelijke Gao.