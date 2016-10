MBO’ers hebben het moeilijk op het hbo

Hollandse Hoogte Niet iedereen hoeft door naar het hbo. Het mbo heeft speciale vakwedstrijden voor kappers.

HAARLEM - Mbo’ers die naar het ’lastiger’ hbo willen, worden hierop zoetjesaan voorbereid. De Hogeschool van Amsterdam is net een proefproject gestart in samenwerking met Hogeschool Inholland en ROC Nova College in Haarlem. Sommige aankomende mbo-studenten worden op de open dagen bij voorbaat gewaarschuwd dat zij zullen moeten doorleren.

Door Leonie Groen - 7-10-2016, 6:00 (Update 7-10-2016, 6:00)

,,Mbo’ers hebben het lastig op het hbo. Twintig tot 23 procent van de mbo-studenten valt uit in het eerste jaar van het hbo. Dat is de afgelopen vijf jaar al zo. Het wordt...