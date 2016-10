Actie Rode Kruis voor slachtoffers Matthew

DEN HAAG - Het Nederlandse Rode Kruis heeft giro 5125 geopend voor de slachtoffers van de orkaan Matthew. De orkaan heeft deze week verwoestend toegeslagen in Caribisch gebied. Vooral Haïti werd zwaar getroffen. Matthew is nu onderweg naar de Verenigde Staten.

Door ANP - 6-10-2016, 17:53 (Update 6-10-2016, 17:53)

Met giro 5125 wil het Rode Kruis geld inzamelen om ,,de meest noodzakelijke, levensreddende hulp te kunnen bieden."

Volgens hulpverleners van het Rode Kruis in Haïti is er sprake van immense schade. Honderdduizenden mensen zijn in nood door een gebrek aan eerste levensbehoeften en omdat hun huizen en gewassen zijn verwoest. Haïti is een van de armste landen ter wereld. De inwoners zijn de gevolgen van de aardbeving van 2010 nog amper te boven.

,,We roepen daarom alle Nederlanders op om bij te dragen aan de levensreddende hulp voor de mensen die door het natuurgeweld in een klap alles zijn kwijtgeraakt", aldus het Rode Kruis. De slachtoffers van de orkaan hebben vooral behoefte aan water en voedsel, medische hulp en artikelen als tandpasta en zeep.