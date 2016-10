Gestolen kunst komt terug in Westfries Museum

ANP Gestolen kunst komt terug in Westfries Museum

HOORN - Hoorn viert vrijdag de terugkomst van de gestolen kunstwerken uit Oekraïne in het Westfries Museum. Met theater en muziek worden de vijf schilderijen rond 14.30 uur verwelkomd op de Roode Steen, vlak voor het museum.

Door ANP - 7-10-2016, 4:03 (Update 7-10-2016, 4:03)

De vijf schilderijen werden met negentien andere doeken en zeventig stukken zilverwerk begin 2005 geroofd uit het Westfries Museum. Ze doken op in Oekraïne en het museum kreeg ze vorige maand weer in handen op de Nederlandse ambassade in Kiev. De doeken verkeren in slechte staat en hebben een grondige restauratie nodig.

Vier werken werden opgespoord door de Oekraïense autoriteiten en een vijfde doek werd in mei van dit jaar door een onbekende koper teruggebracht bij de Nederlandse ambassade in Kiev. De overige schilderijen en het zilverwerk zijn nog niet terecht.

Vanaf zaterdag zijn de werken gratis te zien voor het publiek.