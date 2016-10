Brok nieuwe baas genootschap burgemeesters

DEN HAAG - Arno Brok, burgemeester van Dordrecht, is de nieuwe voorzitter van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters (NGB). De 48-jarige Brok volgt Bernt Schneiders op, die vertrok omdat hij is gestopt als burgemeester van Haarlem.

Door ANP - 7-10-2016, 9:45 (Update 7-10-2016, 9:45)

Brok is sinds 2003 burgemeester. In dat jaar werd hij burgemeester van Sneek en sinds 2010 is hij burgemeester van Dordrecht en voorzitter van de (zeven) Drechtsteden.

Brok heeft ook een paar nevenfuncties. Zo is hij secretaris van het bestuur van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Hij is de elfde voorzitter van het NGB, sinds de oprichting van het genootschap in 1955