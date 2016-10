Nederlandse noodhulp en rampexpert voor Haïti

ANP Nederlandse noodhulp en rampexpert voor Haïti

DEN HAAG - Het ministerie van Buitenlandse Zaken stelt 750.000 euro humanitaire hulp beschikbaar voor getroffenen van de orkaan Matthew in Haïti. De bijdrage zal via het Rode Kruis worden ingezet voor water, onderdak en medische zorg.

Door ANP - 7-10-2016, 12:32 (Update 7-10-2016, 12:32)

In Haïti is een enorme ravage aangericht in het toch al arme land. Hoofdwegen zijn onbegaanbaar, bruggen zijn verwoest en mobiele netwerken zijn nog niet hersteld wat communicatie onmogelijk maakt. Er zijn honderden doden en honderdduizenden mensen hebben direct hulp nodig, aldus het ministerie vrijdag.

Verder is de Nederlandse rampexpert Ronald Christiaans op Haïti aangekomen met het rampenteam van de Verenigde Naties (UNDAC). Hij helpt regeringen meteen nadat een ramp is geweest. Zo brengen Christiaans en het team de schade en noden in kaart, en wordt geholpen bij het coördineren van hulp en communicatie.