Politiebaas: investeren in moderne techniek

DEN HAAG - De nieuwe baas van de Nationale Politie, Erik Akerboom, wil investeren in moderne techniek. Dit om het korps klaar te stomen voor de toekomst, zegt hij zaterdag in een interview in De Telegraaf.

Door ANP - 8-10-2016, 3:00 (Update 8-10-2016, 3:00)

Het nadeel dat er de komende jaren duizenden agenten en rechercheurs met pensioen gaan, kan daarbij volgens hem ook een voordeel zijn. ,,Het vertrek van al die ervaring is een verlies'', vindt Akerboom. ,,Maar het stelt ons ook in staat nieuwe talentvolle mensen in dienst te nemen. Medewerkers die de moderne techniek doorgronden en kunnen gebruiken bij misdaadbestrijding.''

,,Er is bij het korps zoveel data voorhanden, maar de systemen zijn onvoldoende aan elkaar gekoppeld. We hebben behoefte aan mensen, die dat kunnen én aan mensen die deze gegevens kunnen analyseren. Die in feite al kunnen voorspellen waar en in welke vorm misdrijven gaan plaatsvinden'', legt de korpschef uit. ,,Met digitale technieken wordt misdaad inzichtelijk gemaakt en gevisualiseerd. De waarheidsvinding is daarbij gebaat, omdat rechters zich niet meer alleen van papier hoeven te overtuigen maar ook daadwerkelijk zien wat er is gebeurd.''

Met name de criminaliteit via internet baart Akerboom zorgen. ,,Cybercrime is een groot gevaar. Voor de integriteit van de samenleving maar ook voor het veiligheidsgevoel bij burgers. Mensen moeten erop kunnen vertrouwen dat het internet veilig is. Om die wereld goed te doorgronden hebben we echt experts nodig, die samen met ervaren tactische rechercheurs een antwoord moeten vinden op de oneindig lijkende mogelijkheden voor criminelen om het internet te misbruiken. Boeven gebruiken het net nu als schuilplaats.''