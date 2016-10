Woningen ontruimd bij brand Nieuwegein

NIEUWEGEIN - De hulpdiensten hebben zaterdagochtend vroeg zeven woningen ontruimd vanwege een grote brand in Nieuwegein. Andere omwonenden krijgen het advies om vanwege de rook ramen en deuren te sluiten.

Door ANP - 8-10-2016, 7:16 (Update 8-10-2016, 7:16)

Het vuur woedt in een voormalige dansschool, waar volgens de veiligheidsregio inmiddels een waterpijpvereniging is gevestigd. Het pand staat vlakbij winkelcentrum Cityplaza. ,,Het is nog onduidelijk wat voor effect het heeft op het winkelcentrum'', aldus een woordvoerder van de veiligheidsregio.

Omwonenden die hun huizen moeten verlaten, worden opgevangen in een zorgcentrum. Voor zover bekend zijn geen gewonden gevallen. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.