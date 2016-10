Honderden varkens dood in stal Raalte

ANP Honderden varkens dood in stal Raalte

RAALTE - In een varkensstal in Raalte (Overijssel) zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag vele tientallen varkens omgekomen doordat de ventilatie uitviel, aldus de brandweer. Volgens lokale media zou het gaan om honderden zeugen en biggen.

Door ANP - 8-10-2016, 17:48 (Update 8-10-2016, 17:48)

Volgens een woordvoerster was de ventilatie uitgevallen in de zeugenstal, waardoor de dieren niet voldoende zuurstof kregen. Het is nog niet bekend waardoor de ventilatie uitviel. De brandweer heeft wel een groot aantal biggen kunnen redden.

Honderden dode zeugen en biggen moesten zaterdag worden geruimd.