ANP Grote brand in fabriekshal Maastricht

MAASTRICHT - In een fabriekshal in Maastricht is zaterdagavond laat een grote brand uitgebroken. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat naar omliggende panden.

Door ANP - 9-10-2016, 0:16 (Update 9-10-2016, 0:16)

Het brandende pand staat op een industrieterrein aan de Beatrixhaven. Bij de brand komt volgens een woordvoerder van de brandweer veel rook vrij.