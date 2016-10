Kwik daalt onder het vriespunt

ZEIST - De eerste vorst van het najaar is een feit. In het oosten van het land, op weerstation Heino (Overijssel), koelde het rond 06.00 uur af tot onder het vriespunt. Het was op 4 mei dat het voor het laatst heeft gevroren in ons land, meldt WeerOnline. Het gaat om de temperatuur op de normale meethoogte (anderhalve meter). Vorst aan de grond was er al eerder.

Door ANP - 9-10-2016, 7:35 (Update 9-10-2016, 9:03)

Vorig jaar vroor het op normale meethoogte voor het eerst op 13 oktober. De vroegste vorst na de zomer was op 15 september 1971. De laatste in het jaar op 16 december 2000, volgens Weerplaza.

Ook elders in Overijssel en Gelderland daalde de temperatuur lokaal onder het vriespunt. Aan de grond was er op meer plaatsen vorst.