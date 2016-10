Weer een storing bij een brug in de snelweg

ANP Weer een storing bij een brug in de snelweg

ZAANSTAD - De brug in de A8 (Amsterdam naar Zaandam) kampt zondagochtend met een storing. De slagbomen gaan niet meer omhoog. In beide richtingen staat er al een file voor de Coenbrug.

Door ANP - 9-10-2016, 12:20 (Update 9-10-2016, 12:20)

Volgens Rijkswaterstaat is een monteur onderweg. Het verkeer wordt weggeleid via een toerit. Op Twitter melden mensen al een uur stil te staan.

Zaterdag was er een urenlange storing aan de brug in de A9, over het Zijkanaal C tussen Amstelveen en Alkmaar. Automobilisten die vaststonden, maakten rechtsomkeert en gingen spookrijden. Dat leidde tot chaotische taferelen