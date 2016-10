'Hooligans treffen elkaar in bos en weiland'

HILVERSUM - Hooligans van onder meer Feyenoord, Fortuna Sittard en het Belgische Standard Luik ontmoeten elkaar geregeld op het platteland of in bossen voor knokpartijen. In het geheim hebben de laatste jaren tientallen van deze freefights plaatsgevonden. Daarbij kiezen de vechtersbazen er nadrukkelijk voor weg te blijven van de camera's in en rond voetbalstadions. Dat meldt Nieuwsuur zondagavond.

Door ANP - 9-10-2016, 18:46 (Update 9-10-2016, 19:00)

Onder het motto 'minimale pakkans, maximale confrontatie' kiest de harde kern voor plekken in de natuur. Voetbalhooligans willen weinig kwijt over de freefights, maar ontkennen niet dat ze plaatsvinden.

Frank Paauw, die in de Raad van Korpschefs de portefeuille voetbal voor zijn rekening neemt, is op de hoogte van de matpartijen: ,,Onder de radar vindt dit nog steeds veelvuldig plaats''. De Rotterdamse politiebaas vindt dat hoogst onwenselijk. De Nationale Politie tolereert ze niet, ook al wordt doorgaans met blote handen gevochten, zonder wapens en op plaatsen waar niemand het merkt. Begin dit jaar kondigde Paauw aan dossiers te gaan aanleggen van de leiders van de harde kern, om ze harder aan te kunnen aanpakken.

Maar de voetbalhooligans kunnen ook wat leren van dit soort gevechten, vindt hoogleraar klinische psychologie Jan Derksen. ,,Zo'n weiland waar ze niemand lastigvallen en niks kapot kunnen maken is eigenlijk een heel goede oplossing'', zegt hij op de website van Nieuwsuur. Derksen noemt de freefights een goede uitlaatklep.