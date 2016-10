Waarschuwing voor mist in ochtendspits

LIJNDEN - Mensen op de weg moeten zondagavond en in de nacht naar maandag rekening houden met dichte mist. Ook in de ochtendspits kan er overlast zijn, waarschuwt de VID. Het KNMI heeft zondagavond code geel afgegeven voor de provincies Zuid-Holland, Utrecht, Overijssel en Drenthe.

Door ANP - 9-10-2016, 23:24 (Update 9-10-2016, 23:24)

Lokaal is het zicht al tot onder de 200 meter gezakt. De verwachting is dat de mistbanken zich verder zullen uitbreiden en verdichten. Dat kan vooral in het midden en oosten gevolgen hebben voor de ochtendspits, aldus de VID. Mochten de spitsstroken op de A1 (Barneveld) en A50 (Apeldoorn) gesloten blijven, kan dat extra lange files tot gevolg hebben.