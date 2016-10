Van der Dussen eist 6 miljoen van Spanje

PALMA DE MALLORCA - Romano van der Dussen eist 6 miljoen euro schadevergoeding van de Spaanse staat. Dat meldden Spaanse media. De Nederlander zat twaalf jaar onschuldig vast na een onterechte veroordeling voor verkrachting.

10-10-2016

De Nederlander zat 4400 dagen lang in zeven verschillende gevangenissen. Hij werd in februari vrijgesproken na een lange juridische strijd.

Het Spaanse hooggerechtshof vernietigde in februari een deel van de straf die Van der Dussen kreeg. Het ging om een veroordeling voor seksueel geweld, waarvoor hij een celstraf kreeg opgelegd van 6,5 jaar. Daarnaast had hij nog negen jaar cel opgelegd gekregen voor een aanranding en beroving. Die straf bleef staan, maar die had hij al uitgezeten. Van der Dussen vecht ook die veroordeling overigens nog aan.

De Nederlander heeft altijd volgehouden onschuldig te zijn. Hij woonde destijds in Spanje en kreeg zijn straf op basis van getuigenverklaringen. Uit onderzoek in Groot-Brittannië bleek dat het DNA van de dader overeenkomt met dat van een Brit die vastzit wegens moord.