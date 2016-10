Tot zes jaar geëist tegen Brabantse drugsbende

BREDA - Tegen Miloud B., verdacht van het leiden van een grote wietbende, is maandag voor de rechtbank in Breda zes jaar cel geëist. Zijn rechterhand Mehmet C. moet wat het Openbaar Ministerie betreft vier jaar de cel in.

10-10-2016

De twee zouden een groep van in totaal twaalf verdachten hebben geleid die zich bezighield met internationale handel in wiet en hasj. De bende liep na 22 februari 2014 in de gaten door een liquidatie in het West-Brabantse Huijbergen.

B. zou opdracht hebben gegeven tot die moord vanwege een conflict met de omgebrachte kweker. Het Openbaar Ministerie heeft het bewijs daarvoor echter nooit rond gekregen.

Gepensioneerden

Andere verdachten hoorden eisen variërend van werkstraffen tot tweeënhalf jaar cel. De politie heeft een jaar lang onderzoek gedaan naar de bende. Agenten keken mee tijdens drugsdeals, tapten telefoons af en volgden de verdachten. Daardoor zagen ze onder meer tassen met wiet van de ene naar de andere kofferbak gaan in Bergen op Zoom, Hoogerheide, Steenbergen en Antwerpen. Soms zat er meer dan 20 kilo wiet in de tassen.

Volgens de officier van justitie werd de bende geleid als een familiebedrijf. Familie en vrienden van B. verrichten hand- en spandiensten, zonder vragen te stellen. ,,Gepensioneerden reden met drugs rond. Vrouwen knipten de wiet.’’

Verdachten hebben tijdens het proces zelf veelal niets gezegd. Hun advocaten pleiten woensdag en donderdag.