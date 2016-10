Geen verlenging noodverordening Maassluis

MAASSLUIS - De noodverordening in de Burgemeesterswijk in Maassluis, die dinsdagavond afloopt, wordt niet verlengd. Burgemeester Edo Haan ziet daar geen aanleiding toe, omdat de rust grotendeels is weergekeerd, liet een woordvoerder van de gemeente maandag weten. Andere maatregelen in de wijk, zoals mobiele camera's en extra toezicht, blijven wel van kracht.

De noodverordening was twee weken geleden afgekondigd voor de onrustige wijk en een aantal straten eromheen. Jongeren zorgden daar voor overlast. Er werden gemeente-eigendommen vernield, auto’s van bewoners stukgemaakt, ramen van huizen ingegooid en er zou sprake zijn van intimidatie en uitlokken van ruzie.

De afgelopen tijd zijn een aantal mensen, vooral jongeren, opgepakt voor onder meer vernielingen. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit.

Noodbevel

In de noodverordening staat onder meer dat mensen zich niet in groepen groter dan vier personen mogen ophouden en dat mensen die niet in de wijk wonen en daar ,,geen redelijk doel hebben'', zich er niet mogen ophouden. Ook mag geen gelaatsbedekkende kleding gedragen worden ,,die de identificatie door ambtenaren van politie bemoeilijkt of kan bemoeilijken'', zoals capuchons en bivakmutsen.

Voor de noodverordening was een noodbevel van drie dagen van kracht. Een noodbevel is een zwaarder middel dan een noodverordening.