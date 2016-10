Politie registreert 100.000 bewakingscamera's

DEN HAAG - De politie heeft tot dusver 100.000 bewakingscamera's verzameld in een databank die gebruikt wordt voor het oplossen van misdrijven. In het systeem staat geregistreerd wat de locatie is van een camera, hoe de eigenaar bereikbaar is, hoe lang de beelden bewaard worden en wat er wordt gefilmd.

10-10-2016

De politie kan niet live meekijken en beelden mogen pas worden opgevraagd na toestemming van een officier van justitie. Toch levert de databank de politie veel tijdwinst op, zei projectleider Karel van Engelenhoven maandag. ,,Als er een misdrijf is gepleegd kunnen we in één oogopslag zien of er in de buurt camera’s hangen die mogelijk beelden hebben van de dader.''

Ondernemers en particulieren kunnen hun camera zelf aanmelden voor het systeem via de internetsite van de politie.