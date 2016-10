Haast met onderzoek naar kunstgrasvelden

ANP Onderzoekers kunstgrasvelden boos op Zembla

ZEIST - Nog voor het einde van het jaar hopen RIVM en de KNVB de resultaten van het onderzoek naar de risico's van spelen op kunstgras bekend te maken. Uit overleg van betrokkenen maandag in Zeist bleek dat dit voorgenomen plan haalbaar moet zijn. Dat zei woordvoerder Chris van Nijnatten van de voetbalbond maandag. ,,We willen zo snel mogelijk een einde aan de onrust maken.''

Door ANP - 10-10-2016, 19:22 (Update 10-10-2016, 19:24)

Er wordt nu een inventarisatie gemaakt van alle sportvelden met kunstgras in ons land. Volksgezondheidsinstituut RIVM heeft dat nodig om monsters te gaan nemen. Daarna zullen van vijftig tot honderd velden monsters worden genomen, zo liet de KNVB weten.

Intussen wordt er ook literatuuronderzoek gedaan naar de eventuele gevaren van kunstgras, waarbij alle nationale en internationale documentatie nogmaals wordt bekeken. Binnen twee weken zullen de betrokken partijen in het openbaar een plan van aanpak presenteren. Daarna volgt het daadwerkelijke onderzoek.

Het RIVM sprak maandag in Zeist met onder meer voetbalbond KNVB en de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) over de gevaren van rubberkorrels op het kunstgras. Volgens de KNVB zaten alle betrokkenen aan tafel, ook die uit de sector. Bovendien hadden zich afgevaardigden van de korfbal- en rugbybond gemeld.

Aanleiding voor de plotselinge zorgen om de kunstgrasvelden is een uitzending van Zembla woensdag. Daarin zeggen wetenschappers dat het RIVM nooit goed heeft onderzocht of kankerverwekkende stoffen in dit zogeheten rubbergranulaat in het lichaam van sporters terecht kunnen komen. Het RIVM zal zich met deze wetenschappers in verbinding stellen.