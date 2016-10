Rutte: brexit vergt flinke Britse inspanningen

ANP Rutte: brexit vergt flinke Britse inspanningen

DEN HAAG - De Britse ruimte voor onderhandelingen over een uittreding uit de Europese Unie is niet onbeperkt. Dat liet premier Mark Rutte maandag weten na een gesprek met zijn Britse ambtgenoot Theresa May. ,,De onderhandelingen zullen flinke Britse inspanningen vergen".

Door ANP - 10-10-2016, 19:49 (Update 10-10-2016, 19:49)

May was voor een kennismakingsbezoek in Den Haag. Zij kwam in juli aan de macht nadat premier David Cameron was afgetreden omdat een meerderheid van de bevolking tijdens een referendum voor uittreding uit de EU had gestemd. May wil uiterlijk eind maart duidelijk zal maken wanneer haar land de EU gaat verlaten.

,,Europese verdragen en kaders zijn niet vrijblijvend. Bij de interne markt hoort vrij verkeer van personen, goederen, diensten en kapitaal. Dat is geen keuzemenu, het is onlosmakelijk met elkaar verbonden", aldus een verklaring van Rutte na afloop van het bezoek.

Nederland en Groot-Brittannië zijn nauwe bondgenoten. Het land is na Duitsland de grootste handelspartner van Nederland. ,,Het is evident dat we in de toekomst ook gedeelde belangen zullen houden, maar dat laat onverlet dat er hele ingewikkelde onderhandelingen voor ons liggen", aldus Rutte.