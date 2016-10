Foto Brandwondenstichting toch op Facebook

ANP 'Facebook weigert advertentie om brandwonden'

BEVERWIJK - Facebook heeft tóch een advertentie geplaatst waarmee de Brandwondenstichting aandacht wilde vragen voor de komende collecte. De stichting meldde eerder maandag dat tot haar verbazing de advertentie was afgekeurd. Die bevat een foto van een jonge vrouw met brandwonden in het gezicht.

Door ANP - 10-10-2016, 21:20 (Update 10-10-2016, 21:21)

Op haar site schreef de stichting een open brief aan Facebook-baas Mark Zuckerberg. ,,De reden: de advertentie bevat afbeeldingen die een lichaamstype als perfect of ongewenst weergeven.''

Facebook heeft een en ander onderzocht, is tot de conclusie gekomen dat de advertentie ten onrechte niet is geplaatst en zal dat alsnog doen. Een woordvoerster laat weten dat er inmiddels contact is geweest met de Brandwondenstichting. ,,We hebben gezegd dat het heel vervelend is wat er is gebeurd.''