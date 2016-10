Regenboogvlag wappert op kom-uit-de-kastdag

AMSTERDAM - Op gemeente- en provinciehuizen en ministeries wappert dinsdag de regenboogvlag. Het is internationale Coming Out Dag, oftewel de kom-uit-de-kastdag. Het evenement moet het voor mensen die homo, lesbisch, biseksueel of transgender zijn gemakkelijker maken om voor hun geaardheid uit te komen.

Door ANP - 11-10-2016, 4:17 (Update 11-10-2016, 4:17)

Op verschillende plaatsen in het land zijn activiteiten rond de speciale dag. Zo is er in Hoorn een hele roze week, die vrijdag is begonnen en tot en met zondag duurt. In Leiden werd zaterdag al een groot feest gegeven.

Coming Out Dag werd voor het eerst in 1988 gehouden in de Verenigde Staten en vindt ieder jaar op 11 oktober plaats. Op die datum werd in 1987 een mars op Washington gehouden voor de rechten van lesbiennes en homo's.