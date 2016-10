Oekraïne tegen aanpassing associatieverdrag

BRUSSEL - Oekraïne wil niet opnieuw gaan onderhandelen over het associatieverdrag met de Europese Unie. En alleen al toespelingen maken op aanvullingen op het verdrag moet worden vermeden.

11-10-2016

Dat laat de Oekraïense ambassade in Brussel weten op vragen over de toekomst van het handels- en samenwerkingsverdrag nadat Nederlanders dat in april afwezen in een referendum. Premier Mark Rutte zoekt sindsdien naar een manier om recht te doen aan de nee-stem. Dat ligt echter erg ingewikkeld, stelde premier meermaals.

Oekraïne blijft openstaan voor discussies met Den Haag en de Europese instellingen over de beste manier om een uitweg te vinden en de ratificatie af te ronden, vervolgt de ambassade. ,,We waarderen de inspanningen van de Nederlandse regering om een oplossing te vinden die rekening houdt met de zorgen in de Nederlandse samenleving.''

Die zorgen probeert het land weg te nemen: het associatieverdrag gaat niet over toetreding van Oekraïne tot de EU en voorziet ook niet in meer defensiesamenwerking en financiële steun, schrijft de ambassade. ,,Het is vooral een alomvattende routekaart voor hervormingen die zijn gericht op het bouwen van een moderne, welvarende en democratische staat.''

Premier Rutte overlegde maandag met de oppositie over het draagvlak voor mogelijke oplossingen. Mocht hij er niet uitkomen, dan zal Nederland het verdrag, dat al voorlopig wordt toegepast, niet ratificeren. De andere 27 landen gaan er dan naar verwachting uiteindelijk wel mee door. Rutte spreekt later op de dag met EU-president Donald Tusk over de kwestie.