ANP Vindicat betoont eer aan overleden student

GRONINGEN - Het Groningse studentencorps Vindicat heeft op de internetsite een memoriam geplaatst waarin wordt stilgestaan bij het overlijden van eerstejaars lid Wytze Pennink. Het lichaam van de student werd maandag na een dagenlange zoektocht gevonden in het water in het centrum van Groningen. Volgens de politie is de achttienjarige jongen door een noodlottig ongeval in het water terecht gekomen en verdronken.

Door ANP - 11-10-2016, 11:17 (Update 11-10-2016, 11:17)

,,Bedroefd en met grote verslagenheid hebben wij na drie dagen van onzekerheid kennis genomen van het overlijden van ons eerstejaars lid Wytze Pennink. Onze gedachten gaan uit naar de familie van Wytze, zijn huisgenoten, vrienden en andere betrokkenen. Wij wensen hen veel sterkte toe. Namens hen willen wij iedereen die zich de afgelopen dagen heeft ingezet voor de zoektocht naar Wytze bedanken voor hun inzet en steun. Zij hebben dit als zeer speciaal ervaren'', schrijft het sociëteitscommissiebestuur op de site.

Op de sociëteit wordt een condoleanceregister geopend.