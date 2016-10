Edwin S. mag wennen aan mogelijke vrijheid

DEN HAAG - De Staat moet een plan maken voor de voorbereiding van de eventuele vrijlating van de tot levenslang veroordeelde Edwin S. Dat heeft het gerechtshof in Den Haag dinsdag in hoger beroep bepaald.

Door ANP - 11-10-2016, 11:40 (Update 11-10-2016, 11:48)

Over de manier waarop dit moet gebeuren, beslist de overheid zelf, aldus het hof.

S. werd in 1994 veroordeeld voor de moord op een man en het levensgevaarlijk verwonden van een vrouw uit Badhoevedorp bij een overval. Hij voelt zich gesterkt door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Dat oordeelde dat levenslang, zonder uitzicht op verlof, onmenselijk is.

Met deze uitspraak is geen beslissing genomen over een eventueel (tijdelijk) verlof of gratie of herbeoordeling van de straf van S., benadrukt het hof. Hiervoor zijn andere procedures. In ons land is levenslang tot dusver ook echt levenslang. Politiek Den Haag werkt momenteel aan plannen om de veroordeelden na een bepaalde periode toch uitzicht te bieden op een vervroegde vrijlating.