250 mensen opgeroepen voor test MRSA-bacterie

VLISSINGEN - Zo'n 250 mensen zijn opgeroepen om zich te laten testen op de MRSA-bacterie, ook wel bekend als de ziekenhuisbacterie. De bacterie werd vorige week ontdekt bij een medewerker van het Zuidwest Radiotherapeutisch Instituut (ZRTI) in Vlissingen.

Door ANP - 11-10-2016, 14:06 (Update 11-10-2016, 14:06)

De mensen die de oproep kregen zijn mogelijk in contact geweest met de medewerker, bevestigd een woordvoerder van ZRTI na berichtgeving door Omroep Zeeland. De betreffende medewerker werkt met bestralingstoestellen op de locaties van het instituut in Vlissingen en Roosendaal.

Besmetting met MRSA (Meticilline Resistente Staphylococcus Aureus) is levensgevaarlijk voor mensen met een flink verminderde weerstand. Het kan onder meer leiden tot longontsteking of bloedvergiftiging. De bacterie is ongevoelig voor gebruikelijke antibiotica. MRSA is voor gezonde mensen onschadelijk, ze worden er ook niet ziek van.