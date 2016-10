Algerije en Oekraïne op lijst veilige landen

DEN HAAG - De lijst met veilige landen van herkomst is uitgebreid met Algerije, Georgië, Oekraïne en Tunesië. Asielzoekers uit veilige landen maken bijna geen kans op een asielvergunning. Dat schrijft staatssecretaris Klaas Dijkhoff (Veiligheid en Justitie) dinsdag aan de Tweede Kamer.

Aanvragen van asielzoekers uit veilige landen worden versneld behandeld. Na een afwijzing moeten ze Nederland meteen verlaten en krijgen zij een inreisverbod voor het complete Schengengebied.

Een land is een veilig land als mensen er niet worden vervolgd op grond van bijvoorbeeld ras of geloof en er geen sprake is van foltering of onmenselijke behandeling.

Algerije en Tunesië worden beschouwd als veilig, behalve voor lhbt'ers (lesbische vrouwen, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders). In Oekraïne en Georgië geldt een uitzondering voor gebieden waar de autoriteiten niet de macht hebben.